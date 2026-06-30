Son Mühür- Özgür Özel'in katıldığı etkinlikte bir grubun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan 'Hain Kemal' sloganları atmalarıyla ilgili tartışmalar hız kesmiyor.

Aynı zamanda Bahçelievler Cemevi Başkanı da olan Ufuk Emre Bektaş yaşanan olaya tepki vermeyen Alevi kurumlarını işaret ederek görevinden istifa ettiğini duyurdu.



''Alevilik zalimin karşısında, mazlumun yanında durmanın; hakikati makamların, koltukların ve hesapların üstünde tutmanın yoludur'' vurgusunda bulunan Bektaş,

''Garipdede Dergâhı’nda gerçekleşen ve toplumun önemli bir kesiminde derin rahatsızlık yaratan siyasi sloganlar karşısında, Alevi kurumlarının kurumsal düzeyde açık, net ve ilkesel bir tutum ortaya koymaması Alevi toplumunda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır.

Alevi kurumları günlük siyasetin aparatı olamaz. Dergâhlarımız ve cemevlerimiz, kin ve kutuplaşmanın değil; rızalığın ve toplumsal barışın mekânlarıdır.

Kimden gelirse gelsin, hangi siyasi görüş adına yapılırsa yapılsın, toplumu ayrıştıran ve Alevi kurumlarını siyasal kamplaşmaların sahnesi haline getiren anlayışlara karşı ilkesel bir duruş sergilemek zorundayız.

Haksızlık karşısında susmak olmaz...

Alevi kurum yöneticileri olarak kendi Alevisini yaratmak isteyen her odağın ve organizasyonun karşısında durabilmeliyiz. Alevilikte ikrar vermek kadar, ikrarın gereğini yerine getirmek de esastır.

Susmak, haksızlık karşısında tarafsız kalmak anlamına gelir. Bu nedenle yürütmekte olduğum Türkiye Alevi Federasyonu Genel Sekreterliği görevinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum'' ifadesiyle istifasını duyurdu.

''Bu karar herhangi bir kişiye değil, ilkesizliğe; herhangi bir siyasi görüşe değil, kurumsal sessizliğe yönelik bir itirazdır'' diyen Bektaş,

''Mücadelem bundan sonra da Alevi toplumunun eşit yurttaşlık, laiklik ve demokrasi mücadelesinin yanında devam edecektir. Unutulmasın ki; yol cümleden uludur'' hatırlatmasında bulundu.