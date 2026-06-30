Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleştirildi. Kabine Toplantısı'nın sona ermesiyle birlikte kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için, istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz." dedi.

"Sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz!"

Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bundan 32 yıl önce TÜRKSAT 1B uydusu ile başlayan uzay maceramız, hamdolsun bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. TÜRKSAT-4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. 2021 yılında TÜRKSAT 5A ve TÜRKSAT 5B'yi fırlatarak aynı sene içinde ABD'ye iki uydu fırlatan nadir ülkeler arasına adımızı yazdırdık. Üç sene önce uzaya gönderdiğimiz İMECE uydusuyla görüntü çözünürlüğü, haberleşme hızı ve manevra kabiliyeti açısından yeni bir eşiği aştık. Şu an kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Her ne kadar ufukları burunlarından öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı nasıl bir vizyonla hareket ettiğimiz anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Filistin konusu gündemdeydi!

Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin’i tanıyan ülkelerden biri olan Polonya’nın iki devletli çözüme desteğini önemsiyor, bunun güçlenerek devam etmesini bekliyoruz. Şunun da bilinmesinde fayda görüyorum: Biz, tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük bir milletin mensuplarıyız. Asırlar boyunca düşenin elinden tuttuk, başı dara girenin imdadına koştuk, ülkemize sığınanlara kapılarımızı açtık. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın, 73 bin masum Gazze halkının kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarına zerre kadar kale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne soykırım vardır, ne katliam vardır, ne zulüm ne de sömürgecilik vardır. Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. İspanyol Engizisyonu’ndan ve Holokost’tan kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır." ifadelerini kullandı.

Ana muhalefete eleştiri!

Ana muhalefeti sert sözlerle eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin yıllık kardeşliğin örselenmesine yaralanmasına izin vermeyiz. Her zaman söylüyorum: Adımız ne olursa olsun, soyadımız Türkiye Cumhuriyeti’dir. Türkiye’yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren hiçbir insanımızı diğerinden ayırmadık. Bilhassa Alevi canlarımızla çok yakından ve samimiyetle ilgilendik. Cumhuriyet tarihinde daha önce hiç atılmayan, gündeme dahi gelmeyen reformları biz hayata geçirdik. Herkesin kendi kimliğini ifade etmesinin, kendi kültürünü, kendi yaşam tarzını, kendi inancını özgürce yaşamasının önünü açtık. Burada şunun da altını çizmek durumundayım: Siyaset; hem milletin sorunlarına çözüm üretmek hem milleti birleştirmek, bütünleştirmek, müşterekleri çoğaltmak için yapılır. Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak, parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için, istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz.

Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın giderek makul zeminden çıkıp, ‘Kavgada yumruk sayılmaz.’ mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda Alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi ise çok daha büyük bir yanlıştır. Geçmişte yaşanan acıların mimarı olan ana muhalefet partisinin, ülke için bu meselede yapacağı en hayırlı iş; eğer gerçekten cesaretleri varsa, kötü sicilleriyle hesaplaşmalarıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz. Bu vesileyle, Mah-ı Muharrem oruç açma lokmasında birlikte olduğumuz, aynı muhabbet sofrasını paylaştığımız, aynı duaya âmin dediğimiz canlarımıza tekrar teşekkür ediyorum." dedi.