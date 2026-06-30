Son Mühür- CHP Genel Merkezi önünde 74 il başkanının olağanüstü kurultay çağrısı yaptığı süreçte ortak metni okuyan isim olarak dikkati çeken Eskişehir il Başkanı Talat Yalaz görevden alınma ihtimaline karşı geri adım atmayacağı mesajını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Genel Merkezi'nin İzmir, Ankara, Gaziantep, Adana ve Kayseri il örgütlerinin ardından yeni bir ihraç dalgası için düğmeye basmasına kesin gözüyle bakılıyor.

En ufak pişmanlığım yok...



CHP Genel Merkezi'nin görevden alması beklenen isimler arasında ön sıralarda yer alan Eskişehir il Başkanı Talat Yalaz,

''Görevden alıp, disipline vereceklermiş…

Genel Başkanım Özgür Özel, Baba Ocağım Cumhuriyet Halk Partisidir!

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında; Atatürk’ün Partisini, Türkiye’nin birinci partisi yapan büyük bir liderle birlikte partime ve ülkeme hizmet etmekten başka bir şey yapmadım. En büyük onurum da, evladıma bırakacağım mirasım da budur. Yaptığım hiçbir şeyden en ufak bir pişmanlık duymuyorum.

Vereceğiniz karar bizim için yok hükmündedir!

Butlancıların vereceği kararı yok sayacak ve görevimin başında olmaya devam edeceğim'' sözleriyle görevine devam edeceğini vurguladı.