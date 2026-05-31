İzmir Büyükşehir Belediyesi, "İki Çizgi Arasında: Geleceğin İzmir’ine Bugünden Bir Bakış" sergisiyle İzmirlileri kentin gelecek 50 yılı üzerine birlikte düşünmeye davet ediyor. 5 Haziran’da açılacak sergi; atölye, oyun ve söyleşilerle katılımcı bir deneyim sunacak.

Kentin geleceği Kültürpark'a taşınıyor

İzmir Planlama Ajansı (İZPA), "İki Çizgi Arasında: Geleceğin İzmir’ine Bugünden Bir Bakış" sergisiyle kentin geleceğini Kültürpark’a taşıyor. 5 Haziran’da Kültürpark Atlas Pavyonu’nda kapılarını açacak sergi; İzmir’in 2074 yılına uzanan vizyonunu sanat, planlama, teknoloji ve ekoloji ekseninde ele alırken, İzmirlileri de bu ortak geleceğin bir parçası olmaya davet ediyor.

"2074’ü tahayyül etmek, bugünü yeniden kurmaktır"

Etkileşimli alanlardan çocuk atölyelerine, söyleşilerden kent hafızasını besleyecek katılımcı içeriklere kadar birçok başlığı bir araya getiren sergi, İzmir’in geleceğine dair kolektif bir düşünme ve üretme alanı oluşturmayı hedefliyor. İZPA, "2074’ü tahayyül etmek, bugünü yeniden kurmaktır" yaklaşımıyla tüm İzmirlileri kentin geleceğine ortak olmaya çağırıyor. Sergi, 5 Temmuz’a kadar hafta içi 10.00-17.30, hafta sonları ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Çok katmanlı bir bakış açısıyla bir araya getirilecek

İzmir’in 2074 yılına uzanan vizyonunu kültürel, toplumsal ve gelişimci bir perspektifle ele alan çalışma, kentin geçmişi, bugünü ve geleceği arasında bağ kurmayı amaçlıyor. Sergi kapsamında; planlama, sanat, tasarım, teknoloji, ekoloji ve toplumsal üretim biçimleri çok katmanlı bir bakış açısıyla bir araya getirilecek.

Dijital ve fiziksel katmanlarda şekillenecek sergi kapsamında İzmirliler de kente ilişkin veri, hikâye, harita ve gelecek fikirlerini paylaşarak sürece katkı sunabilecek. Sergi boyunca oluşturulacak içeriklerin ise ilerleyen süreçte İzmir’in uzun vadeli planlama vizyonuna katkı sağlayacak açık bir arşive dönüştürülmesi hedefleniyor.