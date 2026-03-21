Güney Kore’nin Daejeon kentinde otomobil parçası üreten bir fabrikada çıkan yangında can kaybı artarak 14’e yükseldi, yaralı sayısının ise 60 olduğu açıklandı. Yangının yerel saatle öğle saatlerinde başladığı, olay sırasında içeride yaklaşık 170 işçinin bulunduğu bildirildi. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sarması nedeniyle çok sayıda kişinin içeride mahsur kaldığı ifade edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtirken, kayıp olabileceği değerlendirilen kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yangının büyüklüğü nedeniyle Güney Kore Ulusal Yangın Dairesi “ulusal yangın seferberliği” ilan etti ve alevlerin Cuma günü saat 23.48’de kontrol altına alındığı duyuruldu. Başbakan Kim Min-seok ise müdahale çalışmalarının hızlandırılması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi. Olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.