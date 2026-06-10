Evde hazırlanan salçalar, zamanla yüzeyde küf oluşumu nedeniyle bozulabiliyor. Bu durum, hem lezzeti hem de tüketim güvenliğini etkiliyor. Mutfağınızda uygulayacağınız birkaç basit yöntemle salçanızı aylarca taze tutabilirsiniz.

Zeytinyağıyla koruma sağlayın

Salçanın yüzeyini ince bir zeytinyağı tabakasıyla kaplamak, hava ile temasını keserek küf oluşumunu engelliyor. Her kullanım sonrası biraz yağ eklemek, salçanın daha uzun süre bozulmadan kalmasını sağlıyor.

Tuz, doğal bir önlem

Salçanın doğal tuz içeriği bir miktar koruma sağlasa da ekstra tuz eklemek yüzeyde küf oluşmasını önlüyor. Özellikle ev yapımı salçalarda tuz oranını hafif artırmak, hem lezzeti hem de dayanıklılığı destekliyor.

Cam kavanoz tercih edin

Plastik kaplar hava alabileceği için salçanın daha çabuk bozulmasına yol açıyor. Cam kavanozlar, hem daha sağlıklı hem de hava temasını minimuma indiriyor. Kapağın sıkıca kapanması küf riskini azaltmada büyük rol oynuyor.

Buzdolabında saklamak ömrü uzatıyor

Soğuk ortam, bakteri ve küf oluşumunu yavaşlatıyor. Salçayı buzdolabına koymadan önce kavanozun temiz ve kuru olması önemli. Nemli kavanoz, ters etki yapabilir ve küf riskini artırabilir.

Küçük kavanozlara bölmek daha güvenli

Büyük kavanozlarda sık açıp kapama, hava ile temasın artmasına yol açıyor. Salçayı küçük kavanozlara paylaştırmak, her kavanozu kısa sürede tüketmeyi sağlıyor ve hijyenik saklamaya yardımcı oluyor. Bu yöntem, israfı önlerken salçanın tazeliğini de koruyor.