Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinin 5’inci maçı heyecan dolu anlara sahne oldu. VakıfBank, güçlü rakibi Fenerbahçe Medicana karşısında 3-1’lik galibiyet aldı ve şampiyonluğa ulaşan taraf oldu. Sarı-siyahlılar, seriyi 3-2 kazanırken, üst üste ikinci kez kupayı kazanan taraf oldular.

Nefes kesen mücadele

Şampiyonun belli olduğu kritik karşılaşmada ilk seti Fenerbahçe Medicana 25-23 kazandı ve 1-0 öne geçti. VakıfBank, ikinci sette 29-27’lik set skoruyla dengeyi sağlayan taraf oldu.

Üçüncü sette oyunun kontrolünü Vakıfbank eline alırken, 25-20’lik skorla öne geçmiş oldu. Vakıfbank, dördüncü sette de üstünlüğünü sürdürürken, sarı-siyahlı ekip 25-19’luk sonuçla maçı 3-1 kazandı ve şampiyonluğa uzanan taraf oldu.

Üst üste ikinci zafer!

Bu sonuçla final serisini 3-2 kazanan VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşmış oldu.

Protokol yerini aldı!

Heyecan dolu anlara sahne olan karşılaşmayı Osman Aşkın Bak, Mehmet Akif Üstündağ ve Sadettin Saran da tribünde yer alarak takip ettiler.