Son Mühür - Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceği ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Şampiyonluk yarışında kritik bir süreçten geçen sarı-lacivertlilerde, Çaykur Rizespor karşısında uzatma dakikalarında gelen beraberlik, sabırları taşıran gelişme oldu.

Koltuğu sallantıda

Fenerbahçe, Süper Lig’in son haftalarında önce küme düşme hattındaki Fatih Karagümrük’e mağlup oldu, ardından Çaykur Rizespor karşısında 90+8’de yediği golle 2 puan kaybetti. Bu sonuçların ardından sarı-lacivertli ekipte moraller bozuldu. Lider Galatasaray’ın hata yapmadığı haftada puan farkının yeniden 4’e çıkması, teknik direktör Domenico Tedesco üzerindeki baskıyı artırdı. Yönetim içinde Tedesco ile yola devam edilmemesi yönünde görüşlerin güçlendiği ve bu konuda ciddi fikir ayrılıkları yaşandığı öğrenildi.

Kader maçı olacak

Fenerbahçe yönetiminin, 40 yaşındaki teknik direktör Domenico Tedesco için nihai kararını RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray derbisinin ardından vereceği öğrenildi. 26 Nisan Pazar günü oynanacak kritik mücadelede yaşanabilecek olası bir puan kaybının, Tedesco’nun sarı-lacivertli kulüpteki geleceğini sona erdirebileceği belirtiliyor.

İstatistikler ne diyor?

Domenico Tedesco’nun geleceği tartışma konusu olsa da bu sezonki büyük maç performansı dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Tedesco yönetiminde çıktığı 5 derbi karşılaşmasında mağlubiyet yaşamadı; sarı-lacivertliler bu maçlardan 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı.