Küresel İlerici Seferberlik toplantısı üçüncü günüyle devam etti. Barcelona'da düzenlenen toplantıya üst düzey katılımlar yoğundu. Katılım gösterenler arasında; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, Almanya Şansölye Yardımcısı ve Genel Başkan Lars Klingbeil gibi isimler yer aldı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'de orada olan isimler arasındaydı. Başkan Denizli, toplantının ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Denizli Sanchez'e, Hanem Çeşme modelini tanıttı.

Başkan Denizli'den paylaşım!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı görüşmeye dair sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Başkan Denizli, "Savaşa karşı dik duruşu ve ezilenlerle gösterdiği dayanışmayla hepimize umut veren İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez'e, Hanem Çeşme modelimizi anlatma fırsatı buldum. İspanya'nın da ana gündemlerinden biri olan barınma krizine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk.

Kendisine ilgisi için teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanından, emekten, barıştan, özgürlükten yana olanlarla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

