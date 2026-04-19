Son Mühür - Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından kaleci Ederson’un son dakikalarda yaptığı hata, hem taraftarlar hem de futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kritik puan kaybı sonrası Brezilyalı file bekçisinin geleceği ve sezon performansı yeniden tartışma konusu olurken, transfer iddiaları ve istatistikler yakından takip edilmeye başlandı.

Al Hilal iddiası

Fenerbahçe’nde yaşanan son puan kaybının ardından kaleci Ederson’un geleceğine ilişkin iddialar güç kazandı. Çaykur Rizespor karşılaşmasının 90+8’inci dakikasında yaşanan pozisyonun ardından eleştirilerin odağında kalan Brezilyalı file bekçisi için ayrılık senaryoları gündeme geldi.

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren sarı-lacivertli ekipte, Ederson’un hatası sonrası özellikle sosyal medyada yoğun eleştiriler yapıldı. Bu gelişmelerin ardından Al-Hilal’in oyuncu için devreye girdiği öne sürüldü. Haberlere göre Fenerbahçe yönetiminin deneyimli kaleci için 15 ila 20 milyon euro arasında bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.

Söz konusu rakamın karşılanması halinde oyuncunun ayrılığına onay verilebileceği ifade edilirken, Ederson’un kulüple 2+1 yıllık sözleşmesinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Yönetim cephesinden ise resmi bir ayrılık kararı açıklanmadı.

Öte yandan kulüp başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu’nda yaptığı açıklamada Ederson’un takım arkadaşlarından özür dilediğini belirtti. Saran, takımın moral olarak zorlu bir süreçten geçtiğini ancak yeniden toparlanması gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe karnesi

19 Nisan 2026 itibarıyla Fenerbahçe forması giyen Ederson, 2025/2026 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 34 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 33 gol gören deneyimli kaleci, istatistiklere göre dalgalı bir performans ortaya koydu.