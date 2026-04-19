Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş, kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek.

Maç detayları belli oldu

Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak. Mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek, karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. VAR koltuğunda ise Özer Özden görev yapacak.

Beşiktaş üstün durumda

Beşiktaş ile Samsunspor, Samsun’da oynanacak karşılaşmayla Süper Lig tarihinde 66. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, daha önce oynanan 65 maçın 35’ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi 1969-1970 sezonundan bu yana oynanan mücadelelerde 11 galibiyet elde etti. İki takım arasında ligde oynanan 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Beşiktaş 103 gol atarken, Samsunspor 60 kez fileleri havalandırdı.

Takımların ilk 11'leri

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji

Beşiktaş: Ersin; Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan; Asllani, Orkun; Cengiz, Olaitan, El Bilal, Oh.