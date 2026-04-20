Milyonlarca emekli, yaz aylarında maaşlara yansıyacak olan enflasyon farkına odaklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, temmuz zammı için en güçlü ipucunu verdi. Ortaya çıkan tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur emeklilerinin alacağı zam oranları arasında yaklaşık 4 puanlık bir fark oluştu. Bu durum, hükümetin zam farkını eşitlemek için yeni formülleri masaya yatırmasını sağladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli zammında hangi formüller uygulanacak? İşte, temmuz ayına dair kulislerde konuşulan tüm senaryolar.

TEMMUZ 2026 EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Merkez Bankası anketine göre 2026 yılının ilk 6 aylık enflasyonunun yüzde 17,08 seviyesinde gerçekleşmesi öngörüldü. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yasalar gereği 6 aylık enflasyon oranında doğrudan zam alıyor. Bu tahmine göre işçi ve esnaf emeklisinin temmuz zammı yüzde 17,08 seviyesinde şekillendi. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkını birlikte hesaplıyor. Ortaya çıkan rakamlara göre memur emeklisinin artışı yüzde 12,86'da kaldı. Böylece temmuz öncesi iki kesim arasında yüzde 4,22'lik bir fark ortaya çıktı.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ? MASADAKİ MODELLER NELER?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklisi arasında oluşan bu oransal farkı kapatmak için Ankara kulislerinde iki farklı formül ağırlık kazandı. İlk formül, tüm emeklilerin aynı sistem üzerinden zam almasını içeriyor. Buna göre tüm emekliler ya sadece 6 aylık enflasyon oranında zam alacak ya da hepsi toplu sözleşme şartlarına dahil edilecek. Masadaki ikinci ve en güçlü formül ise refah payı uygulaması oldu. Bu modele göre, zam oranı düşük kalan kesime ekstra refah payı eklenerek oranlar eşitlenecek. Geçmiş yıllarda da uygulanan bu yöntemle tüm emeklilerin temmuz ayında aynı oranda zam alması planlandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Temmuz ayında enflasyon farkı ve refah payının yanı sıra taban maaş düzenlemesi de milyonların gündeminde yer aldı. Geçtiğimiz ocak ayında en düşük emekli maaşı 20 bin liraya çıkarıldı. Kök aylığı bu rakamın altında kalan tüm emeklilerin maaşı hazine desteğiyle 20 bin liraya tamamlanıyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin temmuz başında açıklanmasıyla birlikte, bu taban maaşın da yeni bir seviyeye yükseltilip yükseltilmeyeceği kesinleşecek.