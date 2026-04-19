Son Mühür- Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor'a konuk olan Göztepe, VAR'dan gelen penaltı uyarısıyla ellerinden son anda uçan üç puan nedeniyle öfkeli.

Kulüpten yapılan açıklamada,

''Göztepe Spor Kulübü olarak, sahada verilen bu kararın kabul edilemez olduğunu ve emeğe doğrudan zarar verdiğini vurguluyoruz. Bu tür hataların rekabetin adil yapısını zedelediği ve futbolun güvenilirliğine gölge düşürdüğü açıktır'' hatırlatmasında bulunulmuştu.

Kocaelispor karşısında aldığı bir puanla puanını 48'e çıkaran Göztepe maç fazlasıyla Başakşehir'in önünde beşinci sıraya yükseldi.

Konferans Ligi'ne kim katılacak?



Türkiye Kupası'nı ligde şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerinden birinin kazanması halinde ligde beşinci sırayı elde eden ekip önümüzdeki sezon Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkını kazanacak.

Göztepe'yi ligin kalan son dört haftasında, Avrupa kupalarına katılma anlamında en ciddi rakibi olan Başakşehir'le birlikte zorlu bir fikstür bekliyor.

Başakşehir'le zorlu rekabet...



Başakşehir önce Trabzonspor ardından da Fenerbahçe gibi iki şampiyonluk adayı ekiple mücadele etmek zorundayken Göztepe'de önümüzdeki hafta Antalya'yı ağırlayacak. Bir sonraki hafta Trabzonspor'a konuk olacak olan sarı kırmızılı ekip son iki haftada önce evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak ligin son haftasında da güçlü Samsunspor'la kozlarını paylaşacak.