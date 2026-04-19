Türkiye Buz Hokeyi Erkek A Milli Takımı büyük bir başarıya adını yazdırdı. Milliler bu grupta elde ettikleri zaferle birlikte altın madalyaya uzanan taraf oldu. Meksika Buz Hokeyi Milli Takımı’nı deviren ay-yıldızlı ekip, turnuvayı namağlup tamamladı ve büyük bir başarının sahibi oldu.

Millilerden net galibiyet!

Organizasyon, Cape Town'da düzenlenirken aynı zamanda da heyecan dolu anlara sahne oldu. Milliler organizasyonda etkili bir performans ortaya koydu.

Namağlup şampiyonluk!

Bu zaferlerle birlikte milliler için namağlup şampiyonluk gelmiş oldu. Ayrıca A Milli Takım, Division III Group A’da da zirveye çıktı. Milli takım bu zaferle birlikte bir üst seviye olan Division II Group B’ye yükseldiğini ilan etmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2026 IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası’nda namağlup şekilde altın madalya kazanan Buz Hokeyi Erkekler A Millî Takımımızı, bizleri gururlandıran bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

