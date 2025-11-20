Son Mühür - Trabzonspor’da Fatih Tekke’nin yeterli süre vermediği ve performansından memnun olmadığı Ozan Tufan için ayrılık artık kaçınılmaz görünüyor. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ozan Tufan hamlesi

Fanatik’in haberine göre, Galatasaray galibiyetiyle dikkatleri üzerine çeken Kocaelispor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek amacıyla Ozan Tufan’a yöneldi. Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Selçuk İnan’ın, Ozan Tufan’ı özellikle kadrosunda görmek istediği ifade ediliyor.

Selçuk İnan özellikle istiyor

Selçuk İnan’ın orta sahaya deneyimli bir takviye yapılmasını istediği ve bu nedenle Ozan Tufan’ı öncelikli hedef olarak yönetime sunduğu belirtildi. Kocaelispor yönetiminin ise oyuncuyu kadroya katabilmek için tüm imkanları seferber etmeye hazırlandığı ifade edildi.

Visca iddiası

Kocaelispor’un yalnızca Ozan Tufan’la ilgilenmediği, Trabzonspor’un bir diğer tecrübeli oyuncusu Edin Visca için de girişimde bulunabileceği iddia ediliyor. Ozan Tufan’ın ocak ayında nasıl bir tercih yapacağı merak konusu olurken, Kocaelispor’un bu transferdeki kararlılığı Süper Lig dengelerini etkileyebilecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.