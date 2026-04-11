Son Mühür - Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Liverpool maçında kolu kırılan Nijeryalı yıldızın sahalara dönüşü için özel bir çözüm üzerinde duruluyor.

Derbi için özel zırh formülü

Galatasaray’ın sağlık ekibi, Victor Osimhen’in sahaya çıkabilmesi için özel bir koruyucu hazırladı. Karbon fiberden üretilen bu aparatın çelikten beş kat daha dayanıklı olmasına rağmen oldukça hafif olduğu belirtilirken, oyuncunun kolunu darbelere karşı koruması hedefleniyor. Geliştirilen ekipmanın FIFA kurallarına uygun olacağı ve hem rakipler hem de Osimhen açısından risk taşımayacağı ifade edilirken, böylece yıldız futbolcunun derbide forma giyebilmesinin önü açılıyor.

Takımın en kritik ismi

Victor Osimhen, bu sezon 29 maçta forma giyerken ligde 12, UEFA Champions League’de ise 7 gol atarak takımının en önemli hücum güçlerinden biri oldu. Galatasaray’ın onsuz çıktığı karşılaşmalarda yaşadığı puan kayıpları da yıldız oyuncunun değerini bir kez daha gözler önüne serdi.