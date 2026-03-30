Son Mühür - Yeni sezon planlamalarına başlayan Galatasaray’ın, transferde dikkat çekici bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların gündeminde ise Fenerbahçe’nin eski yıldızı Bright Osayi-Samuel’in yer aldığı ifade ediliyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham’da forma giyen Nijeryalı futbolcunun kariyerine farklı bir takımda devam etmek istediği belirtilirken, Süper Lig’e dönüş ihtimali de gündeme geldi. Bu doğrultuda Galatasaray’ın Osayi-Samuel için devreye girdiği ve sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyu maliyet-performans açısından sağ bek rotasyonu için önemli bir seçenek olarak değerlendirdiği ifade ediliyor. Galatasaray’da bu sezon sağ bekte Roland Sallai görev alırken, Wilfried Singo’ya gelen teklifler nedeniyle alternatif arayışlarının hız kazandığı aktarılıyor. Ara transfer döneminde kiralanan Sacha Boey’un geleceğinin ise sezon sonunda netlik kazanması bekleniyor.

Bright Osayi-Samuel, bu sezon Birmingham formasıyla çıktığı 22 maçta 1 asistlik katkı sağladı.