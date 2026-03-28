ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), stratejik önemi yüksek olan USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Orta Doğu’daki sorumluluk bölgesine intikal ettiğini duyurdu. Yaklaşık 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesinden oluşan dev bir askeri gücü taşıyan gemi, 27 Mart itibarıyla bölgedeki görevine resmi olarak başladı. "Amerika" sınıfı gemilerin seçkin bir örneği olan USS Tripoli, bünyesinde barındırdığı gelişmiş nakliye ve savaş uçaklarının yanı sıra amfibi hücum kapasitesiyle Tripoli Amfibi Hazır Grubu ile 31. Deniz Piyade Seferi Birliği'nin komuta merkezi rolünü üstleniyor.

CENTCOM, intikal haberini gemideki operasyonel hareketliliği ve uçuş güvertesindeki hazırlıkları yansıtan görsel karelerle destekleyerek kamuoyuyla paylaştı. Askeri kaynaklar, USS Tripoli'nin bu kritik zamanlamayla bölgeye gelişini, daha önce İran eksenli operasyonlarda aktif görev alan ancak bakım ihtiyaçları nedeniyle Hırvatistan'a yönelen dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un yarattığı boşluğu doldurmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriyor.