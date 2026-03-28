Irak'ın Erbil kentinde hareketli saatler yaşandı. ABD Başkonsolosluğu’nu hedef alan kamikaze insansız hava araçları (İHA), bölgede büyük bir hareketliliğe ve şiddetli patlama seslerine neden oldu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırı girişiminin hemen ardından devreye giren hava savunma sistemleri, tehdit unsuru olan İHA’ları hedeflerine ulaşmadan havada imha etti. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de savunma sistemlerinin İHA’lara karşı aktif müdahalesi ve havada gerçekleşen patlamalar net bir şekilde görüldü.

Saldırı dalgası devam ediyor

Gerilim sadece konsolosluk binasıyla sınırlı kalmadı. ABD üssüne de ev sahipliği yapan Erbil Havalimanı yakınlarında bir başka kamikaze İHA daha etkisiz hale getirildi. Bölgedeki saldırı dalgasının bir diğer hedefi ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani oldu. Barzani’nin Duhok vilayetinde bulunan konutuna yönelik gerçekleştirilen İHA saldırısında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.