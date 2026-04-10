Son Mühür- Rusya ve Ukrayna arasında dördüncü yılı geride bırakan savaşın ardından İran merkezli sıcak gerilim savunma şirketlerinin yıldızının parlamasın zemin hazırladı.

Savunma ve havacılık şirketleri, jeopolitik risklere ilişkin fiyatlamaların damgasını vurduğu yılın ilk çeyreğinde borsalarda yatırımcısını sevindirirken, ASELSAN borsa performansıyla dünyanın önde gelen savunma şirketlerini geride bıraktı.



ASELSAN pozitif ayrıştı...



ASELSAN yılın ilk çeyreğinde yatırımcısına yüzde 38,2 kazanç sağladı. ASELSAN bu dönemi 1 trilyon 460 milyar 340 milyon lira piyasa değeriyle tamamladı. Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynamayı sürdüren ASELSAN, finansal performansıyla da göz dolduruyor.

Şirket, Türkiye'de savunma teknolojisinin gelişimi ve dönüşümünde öncü rol oynarken, Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket konumunda.



Yatırımcıların gözdesi oldular...



Sadece silah üreten ya da konvansiyonel savunma ürünleri sunan şirketler değil savunma teknolojisini geliştiren şirketler yatırımcılar nezdinde önem kazandı.

Yatırımcısına Güney Koreli Hanwha Aerospace yüzde 32,7, İngiliz BAE Systems yüzde 28,4, ABD'li şirketler Lockheed Martin yüzde 25, Northrop Grumman yüzde 19,6, İtalyan Leonardo yüzde 18,1, diğer bir ABD'li şirket L3Harris Technologies yüzde 17,6, Fransız Dassault Aviation yüzde 16,6, SDT Uzay ve Savunma yüzde 15,3, İsveçli Saab yüzde 14,8, Japon Mitsubishi Heavy yüzde 10, ABD'li şirketler RTX Corporation yüzde 5,2 General Dynamics yüzde 1,9 kazandırdı.

