Son Mühür- Banka ve finans kurumlarının belalısı haline gelen bir çete bu kez yakayı kaptırdı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu İstanbul merkezli ve aralarında İzmir'in de olduğu 15 ilde operasyon için düğmeye bastı.

Çetenin, Trafik kazası, deprem veya yangın nedeniyle ağır hasarlı/yanmış araçları temin ederek gerçeğe aykırı (düşük hasar gösteren) ekspertiz raporu düzenlettiği ve bu raporlarla banka/finans kurumlarından araç kredisi çekip daha sonra da kredi borcunu ödemediği tespit edildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 39 kişi için İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Yalova, Sakarya, Mardin, Bursa, Karabük, Manisa, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Erzurum, Aksaray ve Iğdır'da operasyon düzenlendiği bildirildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı.



Suç örgütü kurmak ve nitelikli dolandırıcılık...



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen bir soruşturma kapsamında;

Şüphelilerin, trafik kazalarında ağır hasar almış, deprem nedeniyle ağır hasarlı hale gelmiş veya yanmış araçları temin ederek, bu araçlara ilişkin gerçeğe aykırı ekspertiz raporları düzenlenmesini sağladıkları, söz konusu raporları kullanmak suretiyle finans kuruluşlarından araç kredileri temin ettikleri ve kredileri geri ödemeyerek haksız menfaat elde ettikleri yönünde tespitler yapılması üzerine,



“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik” suçlarından İstanbul merkezli olmak üzere Kocaeli, Gaziantep, Yalova, Sakarya, Mardin, Bursa, Karabük, Manisa, Diyarbakır, Ankara, Elazığ, Erzurum, Aksaray, İzmir ve Iğdır illerinde bulunan 39 şüpheli hakkında 10.06.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama yapılmasına, suça konu delillere el konulmasına, şüphelilerin gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.