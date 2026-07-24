SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul’da adli soruşturması veya davası olan kişileri ağına düşürerek Yargıdaki bağlantılarımızla dosyanızı çözeriz' vaadinde bulunan suç örgütüne yönelik film sahnelerini aratmayan bir operasyon gerçekleştirildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip, akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık çarkını ortaya çıkardı.

Örgüt İçinde 3 Avukat Var

Yapılan operasyonda şebekenin liderliğini K.A. isimli şahsın yaptığı ve çevresinde kendisini gerçek bir hâkim olarak tanıttığı tespit edildi. Haklarında dava veya soruşturma açılan kişilere ulaşıp lehte karar çıkartma vaadiyle haksız kazanç sağlayan örgüt bünyesinde 3 avukatın da yer aldığı belirlendi. Tespit edilen 5 şüpheliden 4’ü jandarmanın operasyonuyla gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Komşular Polisi Arayarak 'Hakim'i kaçırıyorlar İhbarında Bulundu

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlar sırasında sıra dışı anlar yaşandı. Sivil kıyafetli jandarma personellerinin şüpheli K.A.’yı evden çıkardığını gören apartman sakinleri, mahallede 'hâkim' olarak bilinen K.A.'nın kaçırıldığını düşündü. Büyük bir panikle 112'yi arayan komşuların 'Hâkimi kaçırıyorlar' ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekiplerine, durumun jandarma tarafından yürütülen gizli bir operasyon olduğu bildirildi.

Sahte Hakim Doktor Eşini Bile Kandırmış

Soruşturmanın en çarpıcı iddialından biri ise K.A.’nın doktor olan eşinin dahi kocasını gerçek bir yargı mensubu sanması oldu. Şüphelinin, eşi dahil tüm yakın çevresine mesleği ve görev yeri hakkında yıllarca yanlış bilgi vererek hâkim kimliği üzerinden güven sağladığı öne sürüldü.

Aramalarda 'Hakim' Cübbesi Çıktı

Jandarma ekiplerinin adreslerde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda ele geçirilen materyaller şaşkınlık yarattı Yapılan aramada 1 adet hâkim cübbesi, 1 milyon avro tutarında senet, 285 gram külçe altın, 6 bin 990 avro ve 8 bin 80 dolar nakit para, borç ve kefalet protokolü ile banka dekontlar ele geçirildi. El konulan 4 cep telefonu ve USB bellek dijital incelemeye alınırken, mali uzmanlar ele geçirilen para ve senetlerin suç geliri olup olmadığını araştırıyor. Jandarma ekipleri, sahte hâkim ve avukat iş birliğiyle mağdur edilen diğer vatandaşların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

