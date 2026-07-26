Adana, son 24 saatte peş peşe gelen acı haberlerle sarsıldı. Kentin dört ayrı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırılar sonucunda 3'ü kadın olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sokak ortasında genç kadına silahlı saldırı

İlk acı haber Seyhan ilçesinden geldi. Gülbahçesi Mahallesi’nde sokak ortasında bulunan 24 yaşındaki Reyhan Acar, henüz kimliği tespit edilemeyen bir saldırganın tabancasından çıkan kurşunların hedefi oldu.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan genç kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak Acar, doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan saldırganın peşinde.

Uykusundaki karısını kızının yanında vurdu

Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi’nde ise adeta bir aile dramı yaşandı. Pozantı Belediyesi görevlisi olan 40 yaşındaki Hatice Mine K., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen çarşı ve mahalle bekçisi eşi H.E.K. tarafından öldürüldü.

Gece saatlerinde eve gelen H.E.K., 7 yaşındaki küçük kızının yanında uykuda olan eşini başından vurarak öldürdü.

Olayın sonrasında kayıplara karışan zanlı için Cinayet Büro ekipleri alarm geçti. Bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS kayıtlarını anbean inceleyen polis, şüpheliyi cinayetten yaklaşık 30 dakika sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Dondurmacıya saldırı da 1 ölü, 1 yaralı

Kentin bir diğer kanlı adresi ise Ceyhan ilçesindeki bir dondurmacı dükkanı oldu. İş yerine yapılan silahlı baskında, dükkanda çalışan 29 yaşındaki Yusuf Erdem ağır yaralandı.

Hastaneye sevk edilen Erdem, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti. Saldırıda iş yerinde bulunan bir başka kişi daha yaralanırken, saldırı anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik güçleri kaçan saldırganı tespit edip yakalamak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

3 kişiye ateş açtı

Son dehşet verici olay ise gece saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Tepe mevkisinde yaşandı. O.A. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple dehşet saçtı.

Yanındaki tabancayı çeken O.A.; Ali Can Demir (25), Sinan İlbey (28) ve Semra Yılmaz'ı (44) kurşun yağmuruna tuttu.

Olay yerinde kanlar içinde kalan 3 kişi vefat ederken, cinayetlerin ardından kaçmaya çalışan zanlı O.A., polis ekiplerinin hızlı takibi sayesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.