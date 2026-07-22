SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir eğlence mekanını fuhuş yuvasına çeviren çeteye yönelik emniyet güçleri darbe indirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi gözaltına alınırken, mağdur edilen 20 kadın emniyet güçlerince kurtarıldı.

Teknik Takip Sonuç Verdi

İşletme hakkındaki ihbar ve şikayetlerin artması üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık iki ay boyunca şüphelileri adım adım izledi. Teknik ve fiziki takip neticesinde; mekan çalışanlarının, bünyelerindeki kadınları çevredeki otellere yönlendirerek sistematik biçimde fuhşa aracılık ettikleri belgelendi.

Şafak Operasyonuyla Yakalandılar

Delillerin toplanmasının ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda, çetenin elebaşları konumundaki işletme sahibi ve işletme müdürünün de dahil olduğu 16 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramalarda dijital materyallere, şüphelilerin cep telefonlarına ve eğlence mekanına ait güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu.

Çaresizliğimden Faydalandılar

Operasyonla kurtarılan 20 mağdur kadının emniyetteki işlemleri sürerken, kadınlardan birinin ifadesindeki acı detay dikkat çekti. Mağdur kadının ifadesinde, 'Çaresizliğimden faydalandılar. Bizi bu bataklığa sürükleyen herkesten davacı ve şikayetçiyim' dediği öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.