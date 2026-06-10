Son Mühür- CHP'de yaşanan derin çatlak Cumhur İttifakı'nın iki ana parçasında biri olan MHP'nin de gündemindeydi.

Koç Topluluğu'nun 100.Kuruluş yılı törenlerinde Özgür Özel'le samimi pozlarıyla dikkat çeken MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Özgür Özel'e seslenerek partisindeki gerilimi alanlara taşıma mesajı verdi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında iki başlı yönetim krizi yaşayan CHP’yi hedef almış ve Özgür Özel'e, “CHP’nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir” çağrısında bulunmuştu.

CHP'yi bırak, MHP'ye bak...



Devlet Bahçeli'ye yanıt CHP'nin Çapacı lakaplı siyasetçisi Tacettin Bayır'dan geldi.

MHP'nin bugüne kadar 19 il teşkilatını görevden aldığına göndermede bulunan Tacettin Bayır,

''CHP'nin kaderine bakın...

Cumhur İttifakı'nın ortağı olan MHP'nin Genel Başkanı, CHP'nin iç işlerine dair sürekli yorum yapıyor. Oysa kendi partisinde il teşkilatlarını feshetmek zorunda kalan, kendi örgüt yapısını düzenlemekte sorun yaşayan bir anlayışın CHP'ye yön vermeye kalkması düşündürücüdür'' vurgusunda bulundu.

CHP'yi CHP'lilere bırakın...



MHP'nin önce kendisine bakması gerektiğine dikkat çeken Tacettin Bayır,

''Önce kendi partinizin meselelerini çözün, kendi teşkilatlarınızı toparlayın. CHP'nin nasıl yönetileceğine, nasıl yol alacağına CHP'liler karar verir.

CHP'nin ne akla ne de siyasete ihtiyacı olan şey, başka partilerden gelen ayarlar değildir'' hatırlatmasında bulundu.