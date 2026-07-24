SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma, kamu kurumlarına sızan ve suç örgütleriyle menfaat ilişkisi kuran örgütsel ağı ortaya çıkardı. Suç örgütlerinin adliye personeli, polis ve gümrük çalışanları aracılığıyla aranma kayıtları, kırmızı bültenler, araç sorguları ve gümrük geçiş bilgilerine ulaştığı tespit edildi.

50 Kişiye Gözaltı Kararı

İstanbul merkezli yürütülen operasyon kapsamında Muğla, Bursa, Edirne, Çanakkale, Sivas, Tekirdağ, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri olmak üzere 12 ilde operasyon için düğmeye basıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 37’si yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, 15 Gümrük Muhafaza memuru, 10 polis memuru, 2 denetimli serbestlik memuru, 2 avukat, 1 Gümrük Muhafaza müdür yardımcısı, 1 zabıt katibi yer alıyor.

Milyarlar Havada Uçuştu

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK ve banka analiz raporları, şebekenin finansal boyutunu gözler önüne serdi. Dosyanın kilit isimlerinden Serkan Cemal G.’nin banka hesapları arasında yaklaşık 5 milyar 408 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Serkan Cemal G. ile İbrahim T. arasında 79.6 milyon TL transfer yapıldığı, İbrahim T.’nin kendi hesaplarındaki işlem hacminin ise 193 milyon TL’yi bulduğu saptandı.

X-Ray'den Kaçırılan Uyuşturucu TIR'ı Kamera Kayıtlarında

Dosyadaki en dikkat çekici delillerden biri ise sınır kapısındaki uyuşturucu sevkiyatı oldu. HTS kayıtları, yazışmalar ve kamera görüntülerine göre, uyuşturucu yüklü bir TIR’ın İpsala Sınır Kapısı’nda X-Ray taramasına sokulmadan doğrudan 3 numaralı perondan geçirildiği tespit edildi. Şüpheli Serkan Cemal G. ifadesinde, '20 Aralık 2025 günü yapılan yazışmalar, uyuşturucu madde yüklü TIR'ın İpsala Sınır Kapısı geçişiyle alakalıdır' diyerek suçunu itiraf etti. Zanlıların TIR'ın geçiş anına ait fotoğrafları ve mesajlaşmaları da dava dosyasına delil olarak girdi.

24 Kişi Tutuklandı

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 24’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 13 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi. Firari şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

