Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde acı bir kaza yaşandı. Taşağıl-Derebucak kara yolunun Beydiğin Mahallesi geçişinde seyreden bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine araç metrelerce yükseklikteki uçuruma yuvarlandı. Metrelerce aşağı sürüklenen otomobil hurdaya döndü.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölge adeta alarm durumuna geçti. Kısa sürede olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sarp kayalıklarda zamana karşı yarış

Kazanın yaşandığı noktanın son derece dik ve sarp bir arazi olması ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. Arama kurtarma görevlileri, alt kısımlara ulaşabilmek için özel halat sistemleri kurdu. Halatlarla uçuruma inen ekipler, hurdaya dönen otomobilin içerisinde can pazarıyla karşılaştı.

Sağlık ekiplerinin araç içinde yaptığı ilk incelemelerde 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta sıkışan 2 kişi ise ekiplerin dakikalar süren hassas çalışması sonucu ezilen sacların arasından sağ olarak çıkarıldı.

Yaralılar için hava ambulansı havalandı

Uçurumun dik yapısı nedeniyle yaralıların karayoluyla ambulansa taşınması imkansız hale geldi. Zamanla yarışan ekipler hemen hava ambulansı talebinde bulundu. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter, sarp araziye yakın bir noktaya iniş yaptı.

Uçurumdan sedyelerle çıkarılan 2 ağır yaralı, helikoptere bindirilerek en yakın hastanenin acil servisine yetiştirildi.

Korkunç kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlatılırken, uçurumda kalan araç enkazını çıkarma çalışmaları devam ediyor.

