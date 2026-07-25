Kırıkkale gece saatlerinde feci bir olaya şahitlik etti. Sürücünün direksiyonu kaybetmesi sonucu meydana gelen otobüs kazasında neyse ki hayatını kaybeden olmazken, yaralı sayısı bir hayli fazla.

Gece saatlerinde yoldan çıktı

Gerçekleşen acı olay, gece saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Kimeski Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsünde sürücü hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden araç yoldan çıkarak devrildi.

Ekipler alarm geçti: 40 yaralı

Kazada 3’ü firma görevlisi 42 kişinin bulunduğu otobüsteki 40 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Sevindiren haber: Hayati tehlikeleri yok

Korkutan olayda tek tutunacak dalımız ise yapılan ilk müdahalelere göre, yaralılardan herhangi birinin hayati tehlikesi bulunmaması oldu. Polis ve jandarma ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay yerinden görüntüler orta çıktı

Kazaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkması ile birlikte vatandaşın kazanın yine de ucuz atlatıldığı görüldü.