SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adliyelerde yaşanan usulsüzlük skandallarına bir yenisi daha eklendi. Sakarya 4. İcra Müdürlüğü’nde yürütülen gizli operasyonda, bir icra müdür yardımcısı ile adliye vakıf personeli baba ve oğlu gözaltına alındı. Vurgunun boyutunun ilk belirlemelere göre 15 milyon lirayı bulduğu değerlendiriliyor.

Eş Zamanlı Baskın

Adalet teşkilatı içerisinde bir süredir titizlikle yürütülen mali takibin ardından emniyet güçleri operasyon için harekete geçti. Belirlenen adreslere gece yarısı eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Operasyon kapsamında Sakarya 4. İcra Müdürlüğü Müdür Yardımcısı M.E., Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Personeli F.A., F.A.’nın oğlu Y.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin çapraz sorgusuna ve ifadelerinin alınmasına başlandığı öğrenildi.

İcra Dosyaları ve Para Akışı Mercek Altında

Soruşturmayı derinleştiren adli makamlar ve emniyet birimleri, Sakarya 4. İcra Müdürlüğü’ndeki hesap hareketlerini incelemeye aldı. Özellikle icra dosyalarında biriken teminatlar, satış bedelleri ve kurumlar arası para transferleri tek tek kontrol ediliyor. Yapılan ilk tespitlerde, şüphelilerin yetkilerini suistimal ederek yaklaşık 15 milyon lirayı zimmetlerine geçirdikleri iddia edildi. Ancak adli kaynaklar, usulsüzlüğün boyutunun tam olarak ortaya çıkarılması için finansal uzmanlar ve bilirkişilerce hazırlanan detaylı raporun beklendiğini bildirdi.

Yeni Gözaltılar Olabilir

Son zamanlarda adliye mekanizması ve icra dairelerinde yaşanan suistimaller Kamuoyunda tepki çekerken, yetkililer olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli ve idari incelemelerin eş zamanlı yürütüldüğünü vurguladı. Mali kayıtların incelenmesiyle birlikte vurgunun boyutunun artabileceği ifade edilirken, soruşturma çerçevesinde şüphelilerle bağlantılı başka kişilerin olup olmadığı araştırılıyor. Emniyetteki sorguları tamamlanacak olan şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.