Son Mühür- Dünyanın önde gelen sağlık kurumları arasında gösterilen Johns Hopkins Üniversitesi’nde Karaciğer Nakli Merkezi Direktörü Prof. Dr. Ahmet Gürakar'ı ziyarette bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Türk bilim insanlarıyla kurulan akademik ilişkilerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Organ naklinde küresel iş birliği

Gerçekleştirilen görüşmede; Dokuz Eylül Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin büyütülmesi ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir yapıya kavuşturulmasına yönelik akademik iş birlikleri, uzmanlık eğitimi süreçleri ve ortak bilimsel çalışmalar ele alındı.

Uluslararası düzeyde önemli çalışmaları bulunan Prof. Dr. Ahmet Gürakar’ın, Dokuz Eylül Üniversitesinin organ nakli alanındaki mevcut birikiminin daha ileri taşınmasına yönelik süreçlerde akademik rehberlik desteği sunması konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşme bunlarla sınırlı kalmadı. DEÜ yönetiminde görev yapan araştırmacıların, uzmanlık öğrencilerinin ve genç hekimlerin Johns Hopkins Üniversitesi’nde eğitim ve akademik çalışma yürütmelerine yönelik planlamalardan bahsedildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, sağlık alanında dünyanın en iyi yerlerinde çalışan Türk bilim insanlarıyla bağ kurmanın çok değerli olduğunu söyledi. Yılmaz, dünyadaki bilgi ve tecrübelerin Türkiye’ye taşınmasının ülkemizdeki bilimsel gelişmeyi ciddi anlamda hızlandıracağını belirtti.

Rektör Yılmaz üniversite olarak özellikle sağlık bilimlerinde değerli uzmanlar yetiştirmeye, uluslararası çevreleri genişletmeye ve bilimsel projeleri artırmaya çok önem verdiklerini ifade etti. Asıl hedeflerinden birinin de Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezini çok daha güçlü ve etkili bir konuma getirmek olduğu dile getirildi.