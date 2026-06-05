Son Mühür- Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, geçtiğimiz yıl vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro para verdiği iddiası, Zeyrek'in ölümüyle ilgili yeni bir tartışma başlattı.

Belediyelere operasyon yolda...

CHP'ye yönelik muhalefeti nedeniyle Sözcü Tv'ye veda etmek zorunda kalan Yılmaz Özdil,

''Muhittin Böcek'in yeni itirafları çıktı ortaya. Yazın bir kenara, Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması falan bunları boş verin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı rahmetli Ferdi Zeyrek'in havuzdaki sürpriz ölümüyle ilgili bile şüpheli bulunarak soruşturma açılması önemli'' mesajı verdi.

''Bunlar da yetmiyormuş gibi Ankara ve İzmir'de bulunan bazı belediyelere yönelik operasyonlar devam edecek'' diyen Yılmaz Özdil,

''Ankara'da Özgür Özel'in 1 numaralı olarak yer aldığı bir çatı davası oluşturuluyor şu anda.

Ayrıca butlanı bile gölgede bırakacak bir FETÖ soruşturması yürüyor.

Koskoca CHP iki yıl içinde ne hale geldi. Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel söylüyorum bunların hepsi figüran. CHP'yi imha ediyorlar kardeşim! Çünkü CHP demek Türkiye Cumhuriyeti demektir'' hatırlatmasında bulundu.

CHP gündüz kuşağı kadın programları gibi...



''Kılıçdaroğlu boşanmayı kabul etmeyen sorunlu kocalar gibi. Gündüz kuşağı kadın programları gibi oldu CHP. Medya, Özgür Özel'e boşan kurtul, kendi evini kur diye akıl veriyor.

Çünkü Guguk Kuşu operasyonunun son aşamasına gelindi. Yuva dağıtılıyor. 2010'dan beri anlatıyoruz'' ifadelerine yer veren Yılmaz Özdil,

''Aparat gazetecilere dikkat edin, habire seçim kaybetmesine rağmen, 15 yıl boyunca Kılıçdaroğlu'nu parlatan gazeteciler, özellikle de 2023 seçimi öncesinde yalan olduğunu bile bile Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 60'la kazanıyor diyen aparat gazetecilere dikkat edin lütfen.



Şimdi ne yapıyorlar? Özgür Özel'in hormonlu egosunu okşayan yayınlarla yeni parti kurmasını öneriyorlar. Ha bire anket yayınlamaya başladılar. Şu kadar şehirde anket yayınlandı, Özgür Özel yeni parti kurarsa oyları yüzde 35'in üzerine fırlıyor, Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu CHP'nin yüzde 5'i bile bulamadığı, baraj altında kaldığı yazılıyor. Tıpkı 2023 seçimleri öncesi gibi'' hatırlatmasında bulundu.