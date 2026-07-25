Son Mühür - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, hafta sonu mesaisini Kemalpaşa’ya ayırdı. İlçe programı kapsamında ilk olarak Yukarıkızılca Mahalle Muhtarı Kemal Aktaş ile Aşağıkızılca Mahalle Muhtarı Süleyman Coşkun’u makamlarında ziyaret eden Gümrükçü, bölgedeki muhtarlarla bir süre sohbet etti. Görüşmelerde özellikle Yukarıkızılca ve çevre mahallelerde gündemden düşmeyen maden arama ve çıkarma süreci tüm detaylarıyla ele alındı. Mahalle halkının ve muhtarların taleplerini tek tek dinleyen İl Başkanı Gümrükçü, yaşanan sürece dair CHP olarak mahallelilerin yanında duracaklarını belirterek destek mesajı verdi.

Esnafın sorunlarını dinledi

Muhtarlık ziyaretlerinin ardından Kemalpaşa ilçe merkezine geçen Utku Gümrükçü, burada esnaf turu gerçekleştirdi. Tek tek dükkanları gezerek işletme sahipleri ve vatandaşlarla selamlaşan Gümrükçü, esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıları, artan maliyetleri ve talepleri dinledi. Bölge esnafının görüş ve önerilerini not alan Gümrükçü, yaşanan ekonomik sorunlara karşı CHP'nin hazırladığı çözüm önerileri ve izlenecek politikalar hakkında esnafa bilgi verdi.