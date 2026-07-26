Bayındır ilçesine bağlı Buruncuk ve Yakacık mahalleleri arasında yer alan moloz döküm sahasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevredeki zeytinliklere, samanlıklara, evlere ve hayvan ağıllarına kadar ulaştı. Alevlerin evlere ve ağıllara sıçramaması için bölge sakinleri büyük çaba harcarken, ihbar üzerine adrese İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü, Bayındır Belediyesi ve çevre ilçelerden çok sayıda vidanjör ile ekip sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Bölge sakinlerinden hurdacı iddiası ve önlem çağrısı

Yangında çok sayıda zeytin ağacı ve samanlık yanarak kullanılamaz hale gelirken, mahalle sakinleri söz konusu moloz döküm sahasında sık sık yangın yaşandığını belirterek duruma tepki gösterdi. Yangınların alana gelen bazı hurdacılar tarafından çıkarıldığını iddia eden vatandaşlar, yetkililerin bölgede bir an önce gerekli güvenlik önlemlerini almasını talep etti. Yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme devam ediyor.