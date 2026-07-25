Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi Orman Kampı mevkiinde saat 13.00 sıralarında feci bir trafik kazası meydana geldi. Seferihisar’dan Gümüldür istikametine seyir halinde olan Hasan Berk (28) idaresindeki 35 DBR 877 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen A.L.G. (58) yönetimindeki 06 FIT 539 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yola savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

5 yaralı hastaneye kaldırıldı, sürücü gözaltına alındı

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çarpışma sırasında emniyet kemerinin takılı olmadığı tespit edilen sürücü Hasan Berk’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Z.Y.T. (7), İ.T. (19) ve İ.A. (18) Seferihisar Devlet Hastanesine; diğer aracın sürücüsü A.L.G. ile E.S.G. (27) ise ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikeleri bulunmayan 5 yaralıdan tedavisi tamamlanan sürücü A.L.G., Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Hasan Berk'in cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.