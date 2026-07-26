Aliağa Belediyesi’nin gelenekselleşen organizasyonu Aliağa Sanat Günleri, 1 Ağustos Cumartesi günü Alper Kul’un "Çok Tatlı Bi Hikaye" oyunuyla başlıyor. Müzikten tiyatroya, çocuk gösterilerinden özel sahne şovlarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan etkinlikler ağustos ayı boyunca sanatseverlerle buluşacak.

Yıldız isimler ve oyunlar: Bütün program takvimi

Sanat Günleri kapsamında Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Dinlenme Alanı ile Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek etkinliklerin tam programı şöyle:

Yaz konserleri (Avcı Ramadan Alanı - Saat 21.00)

8 Ağustos Cumartesi: Buray

15 Ağustos Cumartesi: Ebru Yaşar

22 Ağustos Cumartesi: Göksel

30 Ağustos Pazar: Özcan Deniz

Yetişkin tiyatro oyunları (Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu - Saat 21.00 / 12 yaş ve üzeri)

1 Ağustos Cumartesi: "Çok Tatlı Bi Hikaye" (Alper Kul)

7 Ağustos Cuma: "Alevli Günler"

14 Ağustos Cuma: "Mutlu Aile Tablosu"

21 Ağustos Cuma: "Kirli Sepeti"

28 Ağustos Cuma: "Karanlıkta Kumpas" (Şafak Sezer)

Çocuk gösterileri (Ulaş Bayam Açık Hava Tiyatrosu - Çarşamba günleri Saat 19.00 ve 21.00 seansları)

5 Ağustos Çarşamba: "The Illusionist"

12 Ağustos Çarşamba: "Mahşer-i Cümbüş Çocuk"

17 Ağustos Pazartesi: "Hanegiller 2" (ASEV Çocuk Tiyatrosu - Saat 21.00)

19 Ağustos Çarşamba: "Sihirli Kütüphane"

26 Ağustos Çarşamba: "La La La Fontaine Müzikali"