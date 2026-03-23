Teknoloji devinin yeni amiral gemisi kulaklığı, yalnızca müzik tutkunlarına değil, içerik üreticilerine, profesyonel müzisyenlere ve podcast yayıncılarına da hitap eden kapsamlı bir paket sunuyor. AirPods Max 2 Türkiye fiyatı ise 36.999 TL olarak açıklandı ve ön siparişler 25 Mart itibarıyla başlıyor.

AirPods Max 2 hangi yeniliklerle geliyor?

Yeni kulaklığın merkezinde Apple H2 çipi yer alıyor. Bu işlemci sayesinde ses işleme kapasitesi önemli ölçüde artarken, aktif gürültü engelleme performansı önceki modele kıyasla yaklaşık 1,5 kat daha güçlü hale geliyor. Uçak, tren ya da kalabalık ofis ortamlarında dış sesleri çok daha etkili biçimde bastıran yeni sistem, odaklanmak isteyen kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor.

Yapay zeka destekli akıllı özellikler

AirPods Max 2, daha önce yalnızca AirPods Pro serisinde sunulan birçok akıllı özelliği ilk kez kulak üstü segmente taşıyor. Adaptif Ses teknolojisi, bulunduğunuz ortamın koşullarına göre gürültü engelleme ile şeffaflık modu arasında otomatik geçiş yapıyor. Sohbet Farkındalığı özelliği ise biriyle konuşmaya başladığınızda müziğin sesini kendiliğinden kısıyor ve karşınızdaki kişinin sesini netleştiriyor.

Öne çıkan bir diğer yenilik de Canlı Çeviri desteği. Bu özellik sayesinde farklı dillerde yapılan yüz yüze konuşmalar anlık olarak çevrilebiliyor. Ancak bu fonksiyonun çalışabilmesi için Apple Intelligence destekli bir iPhone gerekiyor.

Ses kalitesi ve profesyonel kullanım

AirPods Max 2 ses tarafında da önemli bir sıçrama yapıyor. USB-C bağlantısı üzerinden 24-bit / 48 kHz kayıpsız ses desteği sunan kulaklık, müzik üreticileri ve video editörleri için profesyonel düzeyde bir deneyim vaat ediyor. Yüksek dinamik aralıklı yeni amplifikatör ile baslar daha dengeli, orta ve tiz frekanslar ise daha doğal duyuluyor. Düşük gecikme süresi sayesinde oyun deneyimi de çok daha akıcı bir hal alıyor.

AirPods Max 2 fiyatı ve satış tarihi

Apple AirPods Max 2; gece yarısı, yıldız ışığı, turuncu, mor ve mavi olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle raflardaki yerini alacak. Küresel satış fiyatı 549 dolar olarak belirlenen kulaklığın Türkiye fiyatı 36.999 TL olarak açıklandı. Ön siparişler 25 Mart tarihinde başlıyor, genel satış ise nisan ayı başında gerçekleşecek.