İzmir kentsel dönüşümünün yönetim kadrosuna şafak vakti jandarma baskını yapılmıştı. Son Mühür'ün özel haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.’yi merkezine alan bir operasyon gerçekleştirdi ve sabah saatlerinde gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Detaylara göre düğüm, Karşıyaka Örnekköy'deki projelerde koptu.. Erensan İnşaat, Örnekköy 3. ve 4. Etap Kooperatif ihalelerini kazandı. Fakat bu binaların yapı denetim süreçlerini de Süleyman Ekinci’nin başında olduğu Egeşehir Yapı üstlendi. Savcılık tam bu noktada büyük bir usulsüzlük saptadı. Aynı yapı, hem ihaleyi alan hem de o inşaatı denetleyen konumuna geldi. Müfettişler ve savcılık, bu tabloyu "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" olarak belirtti.

Suçlamaların, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" olduğu belirtilirken, operasyon çerçevesinde; Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci, Erensan İnşaat Yetkilisi Salih Eren ve Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yetkilisi Muzaffer Özpolat gözaltına alındı. Dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer’in de gözaltına alındığı öğrenildi.

İzBB'den açıklama!

Yaşanan gelişmelerin ve ortaya çıkan haberlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Büyükşehir tarafından yapılan açıklamada, "20 Mayıs 2026 tarihi itibari ile kamuoyuna yansıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir AŞ'nin de adının geçtiği haberlere ilişkin halkımızın doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Soruşturma konusu olay ve olgulara ilişkin henüz net bir bilgi mevcut değildir, soruşturma süreci devam etmektedir, bu anlamda öne sürülen iddiaların tam olarak öğrenilmesinden sonra ayrıntılı açıklama yapılacaktır.

Diğer taraftan, basına yansıyan iddia, itham ve başlıklara ilişkin öncelikle aşağıdaki başlıkları kamuoyunun bilgisine sunarız;

1. Örnekköy 3 ve 4. Etaplara ilişkin yapılan ihalelerin hukuka uygun olduğu sırası ile idari yargı, istinaf, Danıştay, Ticaret ve Hukuk Mahkemeleri kararları ile sabittir. Konuya ilişkin açılan davalar kesinleşmiştir.

2. İhale bedeline ilişkin tüm süreçler mahkeme tespitleri ile belirlenmiş bedellerle uyumlu, hatta mahkemelerce tespit edilen ikmal değerlerinin altında ihale edilmiştir. Bedel konusundaki hukuki süreçler kesinleşmiştir.

3. Örnekköy 3 ve 4 etabındaki ihale süreçleri Egeşehir tarafından değil, İzbeton tarafından yürütülmüştür. Egeşehir Aş, ikmal ihalesinden ve yapım işi başladıktan sonra Büyükşehir Meclisi'nin kararı ile müşavir sıfatı ile görev almıştır.

4. İhale süreçlerinde büyük kentsel dönüşüm yapabilecek nitelikte 7 firma çağrılmış, 5 firma teklif vermiştir.

5. Yine adı geçen firmaların TOKİ, Emlak Konut ve benzeri kentsel dönüşüm süreçlerinde yer almış ve almakta olduğu bilinmektedir, ayrıca 2019 yılından bu yana İzmir'deki kentsel dönüşüm süreçlerinde de yer almıştır." ifadeleri kullanıldı.