İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran Mehmet Akif Ersoy iddianamesinde İzmir bağlantısı da dikkat çekti. Savcılık tarafından mahkemeye sunulan dosyada, mağdurlar arasında İzmir’in Gaziemir ilçesinde ikamet eden Ece Aslan’ın da yer aldığı görüldü.

96 sayfadan oluşan iddianamede Mehmet Akif Ersoy ile birlikte çok sayıda şüpheli hakkında çeşitli suçlamalara yer verildi. Dosyada uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma ve nitelikli cinsel saldırı suçlamaları bulunduğu kaydedildi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede soruşturmanın ihbar üzerine başlatıldığı, süreç içerisinde gizli tanık ifadeleri, HTS kayıtları, bilirkişi raporları ve çeşitli teknik incelemelerin dosyaya eklendiği belirtildi. İddianamede, söz konusu suçlamaların örgütlü yapı içerisinde işlendiği ileri sürüldü.

Dosyada yer alan bilgiler arasında İzmir’in Gaziemir ilçesinde ikamet eden mağdurun bulunması, soruşturmanın İstanbul sınırlarını aşan boyutuna işaret eden ayrıntılardan biri olarak değerlendirildi.

Öte yandan iddianamede yer alan tüm değerlendirmeler savcılığın iddialarını içeriyor. Şüphelilerin savunmaları ve mahkemenin yapacağı yargılama sonucunda verilecek karar, sürecin hukuki sonucunu belirleyecek.