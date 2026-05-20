Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir-İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İZDENİZ, yaklaşan Kurban Bayramı ile beraber yaz seferlerini başlatıyor. Karşıyaka ve Konak iskelelerinden hareketle Urla ve Mordoğan’a yapılacak seferler, tatilcilerin deniz yoluyla ulaşım imkanını artırıyor.

Sefer planı nasıl?

Bayram dönemine özel olarak planlanan ilk seferler 29 Mayıs Cuma (bayramın 3. günü), 30 Mayıs Cumartesi ve 31 Mayıs Pazar tarihlerinde olacak.

Gemi rotası, Karşıyaka İskelesi’nden başlayıp Konak İskelesi’ne uğrayarak Urla ve Mordoğan’a ulaşacak şekilde planlandı.

Okulların kapanışıyla birlikte bu hatlar, hava ve deniz koşullarının elverdiği ölçüde yaz sezonu boyunca her hafta sonu çalışmaya devam edecek.

Sefer saatleri ne zaman?

Urla seferi:

Gidiş: Karşıyaka 08.20 – Konak 08.40

Dönüş: Urla 19.00 (Varış: Konak 20.10 – Karşıyaka 20.30)

Mordoğan seferi:

Gidiş: Karşıyaka 08.10 – Konak 08.30

Dönüş: 19.00

Engelli Vatandaşlar İçin Ücretsiz Erişim

İZDENİZ tarafından hayata geçirilen "Erişilebilir Yaz Seferleri" dahilinde, engelli yurttaşlar ve yanlarındaki bir refakatçileri, 29-30-31 Mayıs tarihlerindeki bayram seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Her sefer için 40 kişilik kontenjanla sınırlandırılan bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin 25 Mayıs Pazartesi gününe kadar 0232 320 00 35 numaralı telefondan (102-103 dahili hatlar) rezervasyon yaptırması gerekiyor.

Biletler sadece online alınabilecek

İskelelerdeki yoğunluğu azaltmak için bilet satışı yalnızca "biletizdeniz" adresi üzerinden online olarak yapılacak; gişelerden bilet temin edilemeyecek.

Ücret tarifesi nasıl?

Urla: 150 TL (Tek yön)

Mordoğan: 200 TL (Tek yön)

İndirimler: 3-7 yaş arası çocuklar için yüzde 50 indirim uygulanırken, 3 yaş altı çocuklar ücretsiz seyahat edebilecek.

Söz konusu hatlar “özel sefer” kapsamında değerlendirildiğinden aktarma, ücretsiz personel kartları, 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım hakkı ve diğer tüm ücretsiz/indirimli geçiş uygulamaları bu seferlerde geçerli olmayacaktır.