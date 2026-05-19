İzmir'in en son kurulan ilçesi Bayraklı. 6 Mart 2008 tarihinde Konak ve Karşıyaka'dan ayrılan bazı mahallelerle birlikte ilçe statüsü kazandı. 5747 sayılı kanunla resmiyet kazanan bu karar, 22 Mart 2008'de Resmi Gazete'de yayımlandı ve Bayraklı, kentin 30. ilçesi unvanını aldı.

Bayraklı nasıl ilçe oldu?

İlçeleşme öncesinde Bayraklı, ağırlıklı olarak Karşıyaka'ya bağlı bir bölgeydi. Doğusundaki bazı mahalleler ise Konak sınırlarında kalıyordu. Hızla artan nüfus, gelişen yapılaşma ve değişen kent dokusu, ayrı bir idari yapı ihtiyacını doğurdu. Yasal düzenlemenin ardından kuzeyde Karşıyaka, doğuda Bornova, güneyde Konak ve batıda İzmir Körfezi ile sınırlı yeni bir ilçe ortaya çıktı.

Yüzölçümü bakımından Bayraklı, İzmir'in en küçük ikinci ilçesi. Buna rağmen aldığı yatırımlar, gökdelen projeleri ve iş kuleleriyle kentin yeni merkezi konumuna geldi. Adliye binası, finans merkezi ve gökdelenler bu küçük alanda toplanmış durumda.

Bayraklı'nın tarihi çok eski mi?

İdari olarak yeni bir ilçe olsa da Bayraklı topraklarının geçmişi şaşırtıcı derecede eski. M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanan yerleşim izleri bulundu. Bugün Tepekule olarak bilinen ören yeri, Eski İzmir'in yani Antik Smyrna'nın kuruluş yeri kabul ediliyor. Prof. Dr. Ekrem Akurgal başkanlığında 1948-1951 yılları arasında başlatılan kazılar, bölgenin Tunç Çağı'na dayanan zenginliğini ortaya çıkardı.

İonialıların kontrolünde altın çağını yaşayan kent, M.Ö. 545'te Pers istilasıyla yıkıma uğradı. Sonraki yüzyıllarda sırasıyla Büyük İskender, Roma İmparatorluğu, Aydınoğulları ve Osmanlı hakimiyetine girdi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise yalnızca 475 nüfuslu küçük bir mahalleydi.

Bayraklı bugün neler sunuyor?

Modern Bayraklı, İzmir'in çehresini değiştiren projelerin merkezi. Folkart Towers, Mistral İzmir gibi gökdelenler bu ilçenin silueti haline geldi. Eski Smyrna ören yeri Athena Tapınağı, Çifte Megaron ve Tantalos Mezarı gibi yapılarla ziyaretçi çekiyor. Bayraklı Belediyesi Teras Park ise körfez manzarasıyla popüler bir buluşma noktası.

Doğa severler için Yamanlar Dağı ve Karagöl seçeneği de var. 19. yüzyıl sonlarına ait Gotik mimarili Sen Antuan Katolik Kilisesi, ilçenin kültürel mirasının önemli bir parçası. Kısacası Bayraklı, idari olarak en yeni ilçe olsa da binlerce yıllık bir tarihin üzerinde duruyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin haritasında 30. sırada yer alan Bayraklı'nın ardından yeni ilçe çalışmaları da sürüyor. Menderes'e bağlı Gümüldür ve Özdere ile Seferihisar'a bağlı Ürkmez ve Doğanbey mahallelerinin birleştirilerek yeni bir ilçe kurulması yönündeki girişimler bir süredir gündemde.