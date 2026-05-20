Son Mühür- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu İzmir'de coşkuyla kutlandı. Karşıyaka Belediyesi bu özel gün için öyle bir kortej düzenledi ki binlerce kişi katıldı. Belediye Bandosu’nun eşlik ettiği korteje esnaf ve balkonlardaki Karşıyakalılar da alkışlarla destek verdi. Etkinlikte bayram sevincine ortak olan binlerce Cumhuriyet sevdalısı; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve mücadele arkadaşlarını sonsuz sevgi, saygı ve minnetle andı.

Başkan Ünsal'dan Atatürk vurgusu!

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal “Tam 107 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıkarak kurtuluş mücadelemizi başlattı. Bağımsızlık ve özgürlüğe olan inanç, halkımızın iradesiyle birleşti ve Cumhuriyetimizin temelleri atıldı. Atatürk, Türkiye’yi modern, özgür ve çağdaş bir ülke olarak geleceğe taşıma vizyonunu gençlere emanet etti. "Ey Türk gençliği!" diyerek başladığı hitabında, bizlere büyük bir sorumluluk yükledi.

O da; bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü ve Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma göreviydi. Ve biz bugün bir kez daha söz veriyoruz ki gençlerimizle birlikte Atamızın emanet ettiği değerlere sonsuza dek sahip çıkacağız. Karşıyakalılar olarak; Atatürk’ün ilkelerine, Cumhuriyet değerlerine ve çağdaş Türkiye hedeflerine bağlılığımızla her zaman örnek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"Karşıyaka’dan, Cumhuriyet’in kalesinden bir kez daha haykırıyoruz"

Törende konuşan Karşıyaka Belediye Başkan Vekili Mustafa Evsen ise şöyle ekledi: “Karşıyaka’dan, Cumhuriyet’in kalesinden bir kez daha haykırıyoruz; Biz Cumhuriyet’in çocuklarıyız. Biz Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz. Biz, tam bağımsız Türkiye’den asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!”