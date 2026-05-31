İzmir takımı Altay 3. Lig'de geçen sezon son anda kümede kalmayı başarmıştı ama borcu 1 milyar TL'ye ulaşan Altay'da gözler başkan Sinan Kanlı ile Eski Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi arasında 6 Haziran'da İzmir'de yapılması planlanan büyük buluşmaya çevrildi.

Çare şirketleşme

Tam 112 yıllık bir geçmişe sahip olan ve Süper Lig'de oynadığı 2022'den beri transfer yapamayan tarihi kulüp, çareyi şirketleşmekte buldu. Bu hamleyle kulübün biriken borçlarını tamamen eritmesi bekleniyor. Başkan Sinan Kanlı, iki kez görüştüğü Ahmet Nur Çebi'nin kulübün tamamını ya da büyük hisseyi alabileceğini dile getirdi.

12 milyonluk futbolcu borcu!

İkili arasındaki görüşmelerin olumlu bir seviyeye geldiği ifade edilirken, Altay'a sempatisi olduğu belirtilen Ahmet Nur Çebi'nin kulübün yarışmacı haklarını alması durumunda transfer yasağının kaldırılması gündeme gelecek. İzmir temsilcisi yaz döneminde borçlu olduğu 20 eski yabancı oyuncusuyla FIFA'da davalık olan Altay'ın 12 milyon euro futbolcularla el sıkışıp yeni sezonda puan silme cezalarının önüne geçmek istiyor. Altay'da genel kurul tarihi önümüzdeki günlerde açıklanacak.