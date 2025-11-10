Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, online yemek platformlarının yüksek komisyonlarının sektörü zor durumda bıraktığını vurguladı. Komisyon oranlarının yüzde 40’a kadar yükseldiğini ve bunun sektörün kanayan bir yarası haline geldiğini belirten Bingöl, "Örneğin, 1.000 TL’lik bir siparişte yüzde 32 oranında yani 320 TL komisyon alınıyor. Buna ek olarak yüzde 20 KDV ile 64 TL daha kesiliyor. Sonuç olarak, 1.000 TL’lik siparişten işletmenin eline yalnızca 616 TL geçiyor." dedi.

Bingöl, bu platformlarda reklamsız veya kampanyasız sipariş almanın neredeyse imkânsız olduğunu belirterek, "Reklam veya kampanya desteği sağlamazsanız, listelerde geride kalıyorsunuz; yani dolaylı olarak indirim yaptırılıyor. Örneğin, 1.000 TL’lik siparişte 616 TL kalırken 100 TL de indirim eklenirse, işletmenin eline sadece 516 TL geçiyor ve bu tutara henüz dükkân giderleri dahil değil." dedi. Sabah’ta yer alan habere göre, esnafın artık çıkmaza girdiğini ifade eden Bingöl, "Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, bu yüksek oranlar nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya. Sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelerin ayakta kalabilmesi için acilen düzenleme yapılması şart. Mevcut durum sürdürülebilir değil." ifadelerini kullandı.

Çözüm ne?