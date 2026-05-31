Son Mühür- CHP Genel Merkezi'nde mesaisine başladığı ilk günde taraftarlarına seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi FETÖ'den arındıracağı mesajını vermişti.

“FETÖ başta olmak üzere hiçbir terör örgütüyle ve hiçbir yurt dışı odaklı yapıyla en ufak bağlantısı olmamış başı dik bir adam duruyor karşınızda” sözleriyle kendini tanımlayan Kemal Kılıçdaroğlu,

“Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.”

“Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.” ifadeleriyle dikkati çekmişti.



Eski milletvekili Özkes'den itiraz var...



Ancak Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'ye yönelik sözlerine CHP eski milletvekili İhsan Özkes'den itiraz geldi.

''Kılıçdaroğlu'nun dün fetö ile ilgili sözlerini hayretle dinledim'' vurgusunda bulunan Özkes,

''CHP Fetö ilişkisi başlamış olmalı ki 2013 gibi Kılıçdaroğlu Genel Merkez’de makamında bana ‘Cemaat bize yakınlaşmak istiyor, sen ne diyorsun? dedi.

Ben “CHP kimliği bu yakınlaşmaya asla uygun değildir.

Şayet CHP ve Cemaat işbirliği yapacaksa; Cemaat menfaati için bize yakınlaşabilir. Ancak bu yakınlaşma CHP kimliğine ters düşer. Bunun partimize ve ülkemize zararı olur” dedim. Kılıçdaroğlu bozuldu, hiçbir şey söylemedi.

Sonra CHP Fetö ile ilişkilerinden ben uzak kaldım.

Fetö, Kılıçdaroğlu ve onun CHP’siyle hedefine ulaşamayacağını görünce (tabirimi hoş görünüz) Kılıçdaroğlu’nu kullanıp atmıştır.

Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun Fetö ile ilgili dünkü sözleri, sürekli kendisi için söylediği ‘dürüstlüğü’ ile asla bağdaşmamaktadır'' mesajı verdi.

Odaya girmeme izin vermediler...



İddiasını desteklemek için geçmişte yaşadığı bir olaya göndermede bulunan İhsan Özkes,

''Bir örnek: CHP PM Üyesi olarak Düzce’den sorumlu idim. (Akçakoca Eski Müftüsüyüm) 2014 yılı Akçakoca’da Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir etkinliğe katıldım. Sonra bir otele gittik. Otelde bir baktım birileri beni meşgul ediyor, bu arada Kılıçdaroğlu ve yanındakiler yok.

Kılıçdaroğlu’nun otelde olduğu yere gittim.

Birisi ''Kılıçdaroğlu'nun bir görüşmesi var” dedi.

Ben ‘diğer vekiller orada, ben de gireyim’ dedim.

‘Sizin orada olmanız istense idi, siz de olurdunuz’ dedi.

Sonra Kılıçdaroğlu’nun fetöcülerle görüştüğünü anladım'' değerlendirmesinde bulundu.