Yıldızlar SSS Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doruk Madencilik’te sular durulmuyor. Ödenmeyen maaş ve tazminat alacakları nedeniyle geçtiğimiz Nisan ayında Ankara’da açlık grevi dâhil büyük ses getiren eylemlere imza atan maden işçileri, yeniden meydanlara iniyor. Hatırlanacağı üzere, 28 Nisan tarihinde İçişleri Bakanlığı’nda hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kritik görüşmeler neticesinde taraflar arasında bir uzlaşma sağlanmış ve işçiler fiili eylemlerini sonlandırmıştı. Ancak aradan geçen sürede verilen taahhütlerin arkasında durulmadığını belirten işçiler ve sendika yönetimi, resti çekerek tekrar eylem kararı aldıklarını duyurdu.

"Otobüslerimiz Hükümet ve Emniyet Baskısıyla İptal Edildi"

Bağımsız Maden-İş Sendikası, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, 1 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de yeniden İçişleri Bakanlığı önünde toplanacaklarını ilan etti. Ankara’ya ulaşım planına dair çarpıcı bir iddiayı da paylaşan sendika, Beypazarı Belediyesi tarafından işçilere tahsis edilen otobüslerin hükümet ve emniyetten gelen baskılar neticesinde son dakika iptal ettirildiğini ileri sürdü.

Bağımsız Maden-İş'ten Kamuoyuna Açıklama

Garantör bakanlıkları göreve çağıran ve geri adım atmayacaklarını vurgulayan sendikanın yaptığı resmi açıklama kelimesi kelimesine şu şekildedir:

"Sözler tutulmadı, tekrar geliyoruz!

3 Bakanlık garantörlüğünde verilen sözler doğrultusunda Doruk Madencilik direnişimizin fiili eylemliliğini sonlandırmıştık. 15 Mayıs'a kadar ödeneceği sözü verilen özlük haklarımız hala ödenmedi. 1 Haziran'da İçişleri Bakanlık'ı önündeyiz.

Beypazarı Belediyesi tarafından 1 Haziran Pazartesi günü Doruk Maden işçilerine tahsis edilen otobüsler hükümet ve emniyet tarafından yapılan baskılar sonucu iptal ettirildi. Madencileri yıldıramayacak, verdiğiniz sözleri tutacaksınız! 1 Haziran'da İçişleri Bakanlığı'ndayız!