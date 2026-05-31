Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) son yargı kararları, kumpas iddiaları ve delege hareketliliğiyle çalkantılı günler geçirirken, partideki kurultay sesleri ve "Kemal Kılıçdaroğlu yeniden dönüyor" ifadeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Gelişmeleri kendi adını taşıyan internet platformunda değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, mevcut krizin çözümünün geçmişte aranamayacağını belirterek Kılıçdaroğlu figürünün öne çıkarılmasına tepki gösterdi.

"Kendi Öz Kardeşleriyle Küs Olan Bir Adam İktidar Alternatifi Olabilir mi?"

CHP'nin içinden geçmekte olduğu siyasi çıkmazı değerlendiren Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumun farklı kesimlerini kucaklama iddiasının gerçekçi olmadığını belirtti. Genel başkanın ailevi ilişkilerini hatırlatan ünlü gazeteci, köşe yazısında sert bir eleştiride bulundu.

Fatih Altaylı’nın kaleme aldığı tam metin şu şekilde:

"Sonuç olarak CHP bölünmüş durumda, seçmen nezdinde en güçlü olduğu bir dönemde, siyasal olarak en güçsüz halinde. Partinin en kuvvetli kolu partiden dışlanmış, en zayıf halka partinin başında. Özgür Özel önderliğinde yeni bir parti kurulsa CHP’den fazla oy alabilir ve belki de Kılıçdaroğlu CHP’si baraj altında kalır ama bunun kime ne faydası var! Kimseye.

Muhalefeti zayıflatmak, CHP’ye oy vermeyi düşünenleri kaçırmak dışında kimseye bir yararı yok. “Özgür Özel’e destek çok daha fazlaydı” diye düşünüyoruz belki ama bunun somut sonucu var mı! Bunu gören Kılıçdaroğlu “Hay Allah hata yaptık, partiyi geri verelim mi?” diyecek.

Ya da Kılıçdaroğlu benim, sizin gördüğünüzü görmeyecek kadar mı aptal!

Tabii ki görüyor. Zaten böyle olsun diye yaptı tüm yaptıklarını. Şu anda tek korkusu Özgür Özel’in “Peki sen lider ol, birlikte iktidara

yürüyelim” demesidir muhtemelen ve bu mümkün olamasın diye her şeyi yapıyor, yapacak.

Barışma, uzlaşma yollarını kapayacak.

Dün bir zamanlar Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden biri olan bir CHP’li ile konuştum. “Bundan sonra bir uzlaşma, bir anlaşma olur mu?” diye sorunca Kılıçdaroğlu’nu çok iyi anlamamızı sağlayacak bir şey söyledi.

“Fatih Bey, bilmem bilir misiniz, Kemal Kılıçdaroğlu 11 kardeştir. Ve kardeşlerinin hepsiyle küstür. 10 kardeşinin 10’uyla da yıllardır konuşmaz. Ölüm döşeğinde ziyaretlerine bile gitmemiştir. Hatırlarsınız ağabeyinin onun hakkında neler söylediğini. O zaman ağabeyine kızmıştı herkes. 10 kardeşi ile konuşmayan, ölüm döşeğinde bile barışmayan biriyle nasıl oturulup konuşulur”

Anladım ki, Kılıçdaroğlu’ndan medet ummak gerçekten enayilik. 10 kardeşinin 10’uyla anlaşamayan adam, milletle nasıl anlaşacak!"