Projeye başvurular, şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak planlandı ve bugün başlayıp 19 Aralık’a kadar sürecek. Başvuru yoğunluğunu önlemek amacıyla, önceki kampanyalarda olduğu gibi, bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak. Buna göre 10 Kasım’da kimlik numarasının sonu “0” olanlar, 11 Kasım’da “2”, 12 Kasım’da “4”, 13 Kasım’da “6”, 14 Kasım’da ise “8” olan vatandaşlar başvurularını yapabilecek. Sistem 15 Kasım itibarıyla tüm vatandaşlara açılacak ve başvurular 19 Aralık’a kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık’ta, banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular ise 19 Aralık’ta son bulacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malullerinin başvuruları ise herhangi bir başvuru ücreti ödenmeden yalnızca banka şubeleri üzerinden kabul edilecek.

Başvuru şartları ve teslimat tarihi

Konutlar 2+1 ve 1+1 tiplerinde, yatay mimari anlayışıyla ve bölgenin geleneksel dokusuna uygun şekilde tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç veya daha fazla çocuğa sahip aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. Buna göre, şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, üç veya daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş arasındaki gençlere ise yüzde 20 kontenjan sağlanacak. Başvuru için 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi veya çocuklarının adına kayıtlı evi bulunmayan kişiler uygun olacak.

Hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için ise 127 bin TL olması gerekecek. Konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak ve devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ile 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Taksitler İstanbul’da 7 bin 313 TL’den, diğer illerde ise 6 bin 750 TL’den başlayacak. İnşa ve ihale süreçleri Kasım ayında başlarken, ilk kuralar Aralık ayında çekilecek ve konut teslimlerinin Mart 2027’de başlaması planlanıyor. Projede en fazla konutun inşa edileceği şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olurken, toplam konutların beşte biri İstanbul’da yer alacak.