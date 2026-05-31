Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, CHP’li Özgür Özel’in sözcüsü Zeynel Emre’nin TBMM’de gerçekleşen basın açıklamasını değerlendirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda ve tespitlerde bulundu.

Şamil Tayyar: Zeynel Emre günün en büyük komplo teorisini açıkladı

CHP’li Zeynel Emre’nin mecliste gerçekleşen basın toplantısında ‘fotoğrafın büyüğünü görmek’ gerek cümlesine değinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, “Özgür Özel’in Sözcüsü Zeynel Emre, meclisteki basın toplantısında ‘fotoğrafın büyüğünü görmek gerekir’ diyerek günün en büyük komplo teorisini açıkladı. İspanya’daki Başbakan Sanchez’in partisine yapılan yolsuzluk operasyonuyla başlarına gelen olaylar arasında bağ kurdu, ‘bunlar tesadüf değil’ dedi. İki olayın ‘bir akıl’ tarafından koordine edildiğini söyledi.” ifadelerini kullandı.

“Abartın da fotoğrafı fazla büyütmeyin kaybolursunuz”

Son olarak, İspanya’daki ve Türkiye’deki süreçlere İsrail karşıtlığı söylemiyle gerekçelendiren CHP’li Emre’yi eleştiren Şamil Tayyar, konunun abartıldığını vurgulayarak, “Gerekçe olarak İsrail karşıtlığını öne sürdü. ‘Saray’ diyordunuz, ‘TGRT’ diyordunuz, işi hangi ara oraya bağladınız? Anladım, abartın da fotoğrafı fazla büyütmeyin. Kaybolursunuz.” şeklinde konuştu.