Onana'nın maçın ardından sağlık durumunun ne olduğu ve Galatasaray karşılaşmasında görev yapıp yapamayacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Tecrübeli oyuncunun durumuna ilişkin nihai kararın yapılacak kontrollerin ardından verilmesi bekleniyor.

Onana'ya ne oldu? Konyaspor maçında neden oyundan çıkmak istedi?

Andre Onana, Konyaspor karşılaşmasının son dakikalarında yaşadığı fiziksel problem nedeniyle kenara işaret etti. Oyuncunun değişiklik talebinde bulunmasına rağmen Trabzonspor'un başka bir oyuncu değişikliği yapamaması nedeniyle kaleci mücadeleye devam etti. Onana böylece karşılaşmanın kalan bölümünü yaşadığı soruna rağmen tamamladı. Mücadelenin sona ermesinin ardından ise yaşadığı problemin boyutu merak edilmeye başladı.

Andre Onana'nın sağlık durumu nasıl?

Onana'nın yaşadığı problemin ne kadar ciddi olduğu henüz kesinleşmiş değil. Kalecinin durumunun net şekilde ortaya konulabilmesi için kulüp sağlık ekibi tarafından yapılacak kontrollerin sonuçları beklenecek. Özellikle oyuncunun adale ve eklem bölgesinde herhangi bir problem bulunup bulunmadığı yapılacak değerlendirmelerle ortaya çıkacak. Tetkiklerin ardından Onana için uygulanacak tedavi ve antrenman programı da sağlık ekibinin raporuna göre belirlenecek.

Onana Galatasaray maçında oynayacak mı?

Andre Onana'nın Galatasaray karşılaşmasında kaleyi koruyup koruyamayacağı şu aşamada kesinleşmiş değil. Tecrübeli kalecinin mücadelede görev alması, yapılacak sağlık kontrollerinin sonuçlarına göre değerlendirilecek. Kontrollerde forma giymesine engel teşkil edecek önemli bir bulguya rastlanmaması halinde Onana'nın maç kadrosunda bulunma ihtimali yüksek olacak. Ancak oyuncunun sahaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin son kararın teknik ekip ile sağlık ekibinin yapacağı değerlendirme sonrasında verilmesi bekleniyor.