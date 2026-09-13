Futbol heyecanı Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Pazar gününü ekran başında maç izleyerek geçirmek isteyen sporseverler, takımlarının güncel durumunu ve günün maç programını arama motorlarında yoğun şekilde araştırıyor.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?

Süper Lig'de 13 Eylül Pazar akşamı şampiyonluk yarışını ve ligin gidişatını yakından ilgilendiren önemli müsabakalar oynanacak. Günün öne çıkan maçlarında Galatasaray kendi evinde Kocaelispor'u ağırlarken, Amedspor ise İstanbul Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da saat 20:00'de başlayacak. Süper Lig'de günün erken saatteki maçında ise Gençlerbirliği ile Kasımpaşa saat 17:00'de kozlarını paylaşacak.

AVRUPA LİGLERİNDE GÜNÜN ÖNE ÇIKAN DERBİSİ

Avrupa'nın dev liglerinde de Pazar mesaisi oldukça hareketli geçecek. Günün en çok merak edilen ve tüm dünyanın sonucunu beklediği karşılaşma, İngiltere Premier Lig'de oynanacak olan Manchester United - Manchester City derbisi olacak. Nefesleri kesecek bu dev mücadele Türkiye saati ile 18:30'da başlayacak.

13 EYLÜL 2026 PAZAR MAÇ PROGRAMI VE CANLI YAYIN KANALLARI

Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanacak günün tüm maç programı, başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri şu şekildedir:

Saat 17:15 - 19:30 Arası Maçlar

17:15 Levante - Barcelona (İspanya La Liga) / S Sport

17:45 Zwolle - Feyenoord (Hollanda Eredivisie) / S Sport Plus

18:15 Le Mans - Lens (Fransa Ligue 1) / beIN Connect

18:30 Elversberg - Bayern Münih (Almanya Bundesliga) / S Sport Plus

18:30 Manchester Utd - Manchester City (İngiltere Premier Lig) / Bein Sports 3

19:00 Napoli - Bologna (İtalya Serie A) / S Sport 2

19:30 Getafe - Deportivo (İspanya La Liga) / S Sport

Saat 20:00 ve Sonrası Maçlar

20:00 Karagümrük - Manisa FK (Trendyol 1. Lig) / TRT Türk İzmir derbisinde kazanan çıkmadı: Karşıyaka ve Altay 1-1 berabere İçeriği Görüntüle

20:00 Amedspor - İstanbul Başakşehir (Trendyol Süper Lig) / Bein Sports 2

20:00 Galatasaray - Kocaelispor (Trendyol Süper Lig) / Bein Sports 1

20:00 Benfica - Gil Vicente (Portekiz Liga NOS) / Bein Sports 5

21:00 PSV - Sparta Rotterdam (Hollanda Eredivisie) / S Sport Plus

21:45 Brest - PSG (Fransa Ligue 1) / Bein Sports 3

21:45 Sassuolo - Juventus (İtalya Serie A) / S Sport 2

22:00 Real Sociedad - Atletico Madrid (İspanya La Liga) / S Sport

22:00 Mirassol - Vitoria (Brezilya Serie A) / Spor Smart

22:30 Famalicao - Sporting Lisbon (Portekiz Liga NOS) / Bein Sports 5